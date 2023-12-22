СПбМТСБ приостановит допуск к торгам трём топливным трейдерам из-за роботов

В заявлении ФАС отмечается, что речь идёт о таких компаниях, как "Мосрегионгаз", "Солид-Товарные Рынки" и "Промснаб".

Санкт-Петербургская Международная Товарно-Сырьевая Биржа (СПбМТСБ) примет меры против трёх трейдеров, осуществляющих нечестные торговые практики. Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) России официально объявила о приостановлении доступа этих трейдеров к торговле топливом.

Новые критерии, введенные с 1 февраля на бирже, позволяют выявлять недобросовестные торговые практики, включая борьбу с торговыми роботами.

В заявлении ФАС отмечается, что речь идёт о таких компаниях, как "Мосрегионгаз", "Солид-Товарные Рынки" и "Промснаб". Все они не соответствуют установленным критериям, поэтому им был временно приостановлен доступ к торгам.

Ранее мы сообщили о том, что продажи топлива на СПбМТСБ выросли до рекордных 31 млн т за год.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)