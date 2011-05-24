СПбМТСБ собирается провести пилотные сделки с партнерами по Международной ассоциации товарных и фьючерсных бирж

Соглашение о партнерстве уже подписано девятью биржами, а ещё 11 зарубежных площадок выразили готовность вступить в ассоциацию.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) собирается осуществить ряд пилотных сделок с участниками Международной ассоциации товарных и фьючерсных бирж в течение 2026 года. Об этом заявил глава биржи Игорь Артемьев в эфире телеканала "Россия 24".

Это означает, что у любого государства (участвующего в сделке - прим. ред.) будет надёжный постоянно действующий канал, который можно задействовать по мере необходимости. Игорь Артемьев, глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ)

Артемьев уточнил, что соглашение о партнерстве уже подписано девятью биржами, а ещё 11 зарубежных площадок выразили готовность вступить в ассоциацию.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская биржа оставила ограничения на рост цен бензина без изменений. Игрорь Артемьев подчеркнул, что установленные меры оказались одними из самых эффективных для стабилизации стоимости топлива и защиты интересов потребителей. Ограничения на бирже действуют для сдерживания резкого роста цен и минимизации скачков на рынке. На текущий момент никаких новых решений по их смягчению не обсуждается.

