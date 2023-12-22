Продажи топлива на СПбМТСБ выросли до рекордных 31 млн т за год

Оборот торгов нефтепродуктами составил 1,616 трлн рублей, что на 15% превышает показатель позапрошлого года, равный 1,404 трлн рублей.

В 2023 году на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) был установлен рекорд в реализации нефтепродуктов. Объём продаж вырос на 6,4% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 31 млн т.

Оборот торгов нефтепродуктами составил 1,616 трлн рублей, что на 15% превышает показатель позапрошлого года, равный 1,404 трлн рублей. Необычайным стал также общий объём торгов нефтепродуктами в декабре, который составил 3,317 млн т.

Согласно данным биржи, реализация бензина премиум-95 в 2023 году достигла 3,631 млн т, увеличившись на 2,5%. Продажи дизельного топлива увеличились на 7,9%, составив 14,753 млн т. Количество проданного авиакеросина составило 1,647 млн т, увеличившись на 19,6%.

При этом продажи бензина регуляр-92 снизились до 6,018 млн т, на 3,7%.

Ранее мы сообщили о том, что Евгений Сердюков сменил Романа Горюнова на посту главы "СПБ Биржи".

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