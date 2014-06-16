Евгений Сердюков сменил Романа Горюнова на посту главы "СПБ Биржи"

Сердюков сообщил о новой стратегии развития площадки.

Руководитель "СПБ Биржи" Роман Горюнов уходит со своего поста. Вместо него назначен новый глава площадки: им стал первый заместитель гендиректора Евгений Сердюков. Об этом сообщила пресс-служба Биржи.

Уточняется, что Горюнов также выйдет из состава Совета директоров площадки.

Сердюков сообщил о новой стратегии развития "СПБ Биржи". При этом продолжится взаимодействие с контрагентами по установлению сотрудничеств в условиях антироссийских санкций, добавил он.

Ранее мы сообщили о том, что новым президентом СПбМТСБ стал экс-глава ФАС Игорь Артемьев.

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