Новым президентом СПбМТСБ стал экс-глава ФАС Игорь Артемьев

Полномочия предыдущего руководителя биржи Алексея Рыбникова прекращены.

Совет директоров АО "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа" (СПбМТСБ) назначил президентом торговой площадки экс-руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игоря Артемьева. Полномочия предыдущего руководителя биржи Алексея Рыбникова прекращены. Об этом информирует пресс-служба СПбМТСБ.

Уточняется, что решение было принято в ходе заседания в минувшую пятницу, 3 ноября. Алексей Рыбников занимал пост президента биржи с 2011 года.

Артемьев являлся руководителем ФАС РФ период с 2004 по 2020 годы. Затем он стал помощником премьера страны Михаила Мишустина. От этой должности глава кабмина освободил руководителя в день его нового назначения.

Ранее мы сообщили о том, что новым директором Музея политической истории России станет экс-сенатор Сергей Рыбаков.

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин