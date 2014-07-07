Новым директором Музея политической истории России станет экс-сенатор Сергей Рыбаков

С августа 2022 года Рыбаков заступил в должность заменителя генерального директора по общим вопросам во Всероссийский музей А.С. Пушкина.

Музей политической истории России в Северной столице обретёт нового руководителя в ближайшее время. Учреждение доверили бывшему сенатору Сергею Рыбакову. Об этом пишет "Фонтанка".

С августа 2022 года Рыбаков заступил в должность заменителя генерального директора по общим вопросам во Всероссийский музей А.С. Пушкина. Ещё раньше он курировал Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник во Владимирской области.

Добавим, что до Рыбакова музеем в Петербурге два месяца руководила бывшая временно исполняющая обязанности директора Елена Лысенко. С неё был заключён контракт на ближайшие три года, однако он был разорван гораздо раньше по решению министерства.

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Фото: Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедникный музей-заповедник