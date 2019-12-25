Михаил Ильин стал председателем комитета по правопорядку и безопасности Ленобласти

Таким образом, чиновник будет совмещать две должности.

Вице-губернатор 47-ого региона Михаил Ильин получил пост главы комитета по правопорядку и безопасности Ленобласти. Об этом сообщил Telegram-канал областного правительства во вторник, 31 октября.

Таким образом, чиновник будет совмещать две должности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Отметим, что Ильин стал исполняющим обязанности председателя порученного ему ведомства ещё на прошлой неделе. На тот момент планировалось, что он будет занимать пост на период вакантной должности.

Ранее мы сообщили о том, что нового зампреда комитета имущественных отношений определили в Петербурге.

Фото: Правительство Ленобласти