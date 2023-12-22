СПбМТСБ обновила меры проверки участников торгов

В общей сложности было опубликовано три новых критерия, нарушение которых может привести к приостановлению доступа к торгам на срок не менее 10 дней.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) изменила правила контроля торговых операций с целью выявления недобросовестных практик. В общей сложности было опубликовано три новых критерия, нарушение которых может привести к приостановлению доступа к торгам на срок не менее 10 дней.

Одним из таких критериев является подача заявок на покупку товара менее чем за одну секунду, а также указание в заявке цены, которая превышает текущую рыночную цену до предельного значения, установленного биржей.

Кроме этого, нарушением считается заключение договоров по одному инструменту в объёме более 300 тонн, или более 35% от общего объема сделок.

Ранее мы сообщили о том, что продажи топлива на СПбМТСБ выросли до рекордных 31 млн т за год.

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