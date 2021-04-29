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СНБО принял решение о введении режима ЧП на Украине

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При этом режим ЧП не будет вводиться в Донецкой и Луганской областях.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении режима ЧП на всей территории страны. Однако это не коснется Донецкой и Луганской областей. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, окончательное решение по данному вопросу должна утвердить Верховная рада. Сделать это необходимо в течение 48 часов.

По словам Данилова, в Донецкой и Луганской областях режим ЧП вводиться не будет, потому что с 2014 года там действует специальный правовой режим.

На территории Украины возможно и введение комендантского часа при необходимости.

Режим ЧП хотят ввести на 30 дней. Однако президент имеет право его продлить еще на месяц, согласно законодательству.

Ранее мы сообщали, что в Донецке прогремел сильный взрыв в ночь на 23 февраля. 

Видео: YouTube / Факти ICTV

Теги: режим чп, снбо украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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