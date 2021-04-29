СНБО принял решение о введении режима ЧП на Украине

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении режима ЧП на всей территории страны. Однако это не коснется Донецкой и Луганской областей. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, окончательное решение по данному вопросу должна утвердить Верховная рада. Сделать это необходимо в течение 48 часов.
По словам Данилова, в Донецкой и Луганской областях режим ЧП вводиться не будет, потому что с 2014 года там действует специальный правовой режим.
На территории Украины возможно и введение комендантского часа при необходимости.
Режим ЧП хотят ввести на 30 дней. Однако президент имеет право его продлить еще на месяц, согласно законодательству.
Ранее мы сообщали, что в Донецке прогремел сильный взрыв в ночь на 23 февраля.
Видео: YouTube / Факти ICTV
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