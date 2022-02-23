В Донецке прогремел сильный взрыв в ночь на 23 февраля

Взрыв произошел у четырехэтажного здания редакционного корпуса телецентра в Ленинском районе.

В Донецке в ночь на 23 февраля произошел сильный взрыв. В центральном Ворошиловском районе столицы ДНР, а также в прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе грохот тоже был слышен. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН), взрыв произошел у четырехэтажного здания редакционного корпуса телецентра в Ленинском районе. Отмечается, что это похоже на самодельное взрывное устройство. Кто-то бросил СВУ через забор, в результате на всех этажах вынесло стекла. Об этом сообщил гендиректор Первого республиканского канала ДНР Сергей Пеляницин. Он в этот момент находился в телецентре.

Силовые структуры комментариев по поводу происходящего пока не дали.

Ранее глава Минфина Франции заявил, что термин "вторжение" не подходит для характеристики событий на Украине.

Видео: ВКонтакте / Донбасс Юго-Западный Округ России