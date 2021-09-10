СНБО: Украинская армия может взять Донецк и Луганск при наличии такого приказа

Алексей данилов считает, что Киев готов к вооруженному наступлению на ДНР и ЛНР.

На Украине заявили, что армия может взять Донецк и Луганск при наличии такого приказа. Такое заявление в эфире местного телеканала "1+1" сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Чиновник заметил, что Киев не будет этого делать, так как не хочет человеческих жертв. Гость программы уточнил, что военнослужащие обладают всеми необходимыми возможностями для того, чтобы вести боевые действия.

Наша армия может выполнить любое задание. Сегодня, если верховный главнокомандующий даст команду, армия может это сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность? Алексей Данилов, секретарь СНБО

Данилов напомнил о том, что украинский СНБО разработал пять сценариев по урегулированию конфликта на Донбассе. В настоящее время официальные власти Киева двигаются по первому из них - политико-дипломатическому урегулированию. Все возможные пути исключают переговоры с лидерами самопровозглашенных народных республик.

Арестович: нужны "экстраординарные условия", чтобы Киев пошел в наступление на Донбассе.

Фото и видео: YouTube / TCH