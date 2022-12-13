СМИ: землетрясение в Турции разрушило единственную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Хатай

Воздушная гавань не сможет принимать у себя самолеты.

СМИ: в Турции разрушилась единственная взлетно-посадочная полоса в аэропорту, расположенном в юго-восточной провинции Хатай. Соответствующей информацией поделились в прямом эфире местные журналисты с телеканала CNN Türk. Корреспонденты пояснили, что данная воздушная гавань больше не способна принимать рейсы. К таким последствиям привели разрушения после землетрясение с мощностью в 7,4 баллов. Эксперты подчеркнули, что силы ВВС Турции задействовали в понедельник 6 февраля свои военно-транспортные самолеты для участия в ликвидации последствий мощных подземных толчков, которые прокатились по десяти провинциям государства. Соответствующее заявление огласило руководство министерства по национальной обороны.

Элементы ВС Турции и транспортные самолеты ВВС готовы к работе на запросы Управления по чрезвычайным ситуациям. Началась соответствующая координация для устранения последствий землетрясения. пресс-служба Минобороны Турции

СМИ: после землетрясения в Турции погибли 284 человека, 2383 ранены.

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