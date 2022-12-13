СМИ: после землетрясения в Турции погибли 284 человека, 2383 ранены

Наибольшее количество погибших - в провинции Кахраманмараш, а раненых - в Шанлыурфа.

Турецкие журналисты рассказали о том, что после землетрясения в стране зарегистрировано 284 погибших человека и еще 2383 местных жителя ранено. Ранее соответствующую статистику прессе огласил вице-президент Фуат Октай во время правительственного брифинга. Наибольшее количество раненых и жертв наблюдается на территории провинции Кахраманмараш, где ранее располагался эпицентр подземных толчков с мощностью в 7,4 балла. В этом регионе разрушены около 300 зданий. Раненых людей больше всего наблюдается в провинции Шанлыурфа. Речь идет о 600 гражданах. В Росавиации заметили, что инцидент не повлиял на осуществление рейсов.

Ситуация не повлияла. Полеты в воздушном пространстве Турецкой Республики осуществляются штатно, авиаперевозки в регионе находятся на контроле Росавиации. пресс-служба Росавиации

Количество погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 237.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ, РИА Новости