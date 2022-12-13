Количество погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 237

Власти страны привлекут армию к ликвидации последствий стихийного бедствия.

В Сирии к ликвидации последствий землетрясения привлекут армию. Соответствующее заявление по результатам экстренного заседания при участии президента Башара Асада, министерства по обороне и управления по чрезвычайным ситуациям сделали местные власти. Они уточнили, что на текущий момент подтверждена гибель 237 человек в стране, а также известно, что пострадавшими считаются еще 639 человека. Ранее данные гласили о 111 жертвах и 516 раненых. Эксперты добавили, что в регионе Алеппо в северной части государства фиксируются многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры. Правительство намерено оказать помощь пострадавшим.

В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 237 человек, пострадали 639. сообщение Минздрава Сирии

В официальном заявлении от чиновников говорится о том, что министерство обороны Сирии мобилизует все свои боевые части, соединения и учреждения во всех сирийских провинциях для оказания неотложной помощи гражданам. Военные будут задействованы в поисках пропавших, в ликвидации последствий разрушений.

Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости