Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции

Объект входил в список от ЮНЕСКО.

Землетрясение в Турции разрушило историческую крепость Газиантепа. Соответствующее заявление сделали местные журналисты со ссылкой на видеозаписи с места инцидента. Авторы издания Posta уточнили, что данный объект входил в перечень "творческих городов" от ЮНЕСКО (структура Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающая достопримечательности в список Всемирного наследия). Напомним, что подземные толчки с магнитудой 7,4 произошли в 04.17 утра по турецком времени (совпадает с московским) в провинции Кахраманмараш. Далее стало известно о ряде разрушений в близлежащих городах страны. Согласно информации от национального Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях Турции погибли 76 человек, еще 440 жителей пострадали.

На юго-востоке Турции прогремел взрыв на газопроводе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

