На юго-востоке Турции прогремел взрыв на газопроводе

Воспламенился трубопровод в провинции Хатай.

В Турции сообщают о взрыве, который произошел в юго-восточной части страны на местном газопроводе, расположенном в провинции Хатай. Ранее эта территория была охвачена землетрясением, после чего там очевидцы заметили воспламенение. Руководитель сельской администрации в деревне Топбогазы уведомил местных журналистов о том, взрыв прогремел на двух разных участках трубопроводной конструкции. Между этими участками инфраструктуры порядка трех километров. В настоящее время экстренные службы занимаются ликвидацией пламени. Ранее представители компании Botaş объяснили, что разрушительные подземные толчки не повлияли на работу турецких нефтепроводов. Однако в качестве меры предосторожности специалистами было принято решение о приостановке подачи природного газа в ряд районов, расположенных рядом с эпицентром землетрясения. В том числе это коснулось и Хатая.

Общее число погибших из-за землетрясения в Турции составило 76 человек.

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