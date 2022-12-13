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Общее число погибших из-за землетрясения в Турции составило 76 человек

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В AFAD рассказали о жертвах стихийного бедствия в стране.

Общее количество погибших из-за землетрясения в Турции составило 76 человек. Соответствующую статистику местным журналистам предоставили специалисты из Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). Эксперты добавили, что пострадавшими после подземных толчков в стране считаются на текущий момент еще 440 местных жителей.

По состоянию на 06.30 (совпадает с мск) утра 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях в результате землетрясения магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше.

сообщение аналитиков

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано в 04:17 утра по турецкому времени (совпадает с Москвой) в провинции Кахраманмараш. Стихийное явление привело к разрушениям в ряде городов, оно затронуло территорию десяти провинций. Дополнительно сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, а также землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

Глава МВД Сойлу: из-за землетрясений в Турции объявлен самый высокий уровень тревоги.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

Теги: землетрясение, погибли люди, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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