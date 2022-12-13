Глава МВД Сойлу: из-за землетрясений в Турции объявлен самый высокий уровень тревоги

Власти страны рассказали о последствиях подземных толчков в 10 провинциях.

Самый высокий уровень тревоги (четвертой степени) объявлен в понедельник в Турции после землетрясения, которое затронуло порядка десяти местных провинций. Соответствующее заявление сделал местным журналистам министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Он подчеркнул, что трагедия произошла в юго-восточной части, принесли гибель нескольким десяткам человек, разрушила здания. Опасность касается тех регионов, которые пострадали после подземных толчков с магнетудой в 7,4 балла. В настоящее время специалисты направили туда грузовые самолеты с гуманитарной помощью для местного населения. Уровень угрозы предусматривает международную помощь.

В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Мы совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям направили спасателей в регионы Сулейман Сойлу, глава МВД Турции

Глава правоохранительных органов Турции подчеркнул, что в республике дополнительно было зарегистрировано крупных шесть афтершоков, с превышающей шесть баллов мощностью. В последнем случае речь идет о силе подземных толков в 6,4 балла. На текущий момент определяются сведения о пострадавших, погибших людях и разрушенных зданиях. Сулейман Сойлу напомнил, что основной удар пришелся на Кахраманмараш, затем вблизи региона произошло еще не менее 22 повторных толчков.

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Фото и видео: Telegram / SHOT