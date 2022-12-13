Появляются первые сводки о погибших людях и причиненных разрушениях.

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Соответствующей информацией поделились сотрудники Европейско-Средиземноморского сейсмологичского центра (EMSC). Центр подземных толчков располагался на глубине в 10 километров, в 26 километрах от местного города Газиантеп, в котором живут около 1,065 миллиона человек. Землетрясение ощущали граждане страны в нескольких регионов. В том числе волны дошли и до столицы - Анкары. Сведений о пострадавших или погибших уточняются. Известно, что на отдельных территориях есть разрушения.

Государственное Управление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что землетрясение произошло в районе Пазарджик, расположенном в провинции Кахраманмараш на глубине в 04:17 утра по местному времени (совпадает с московским). Уточняется, что по данным Турции, очаг подземных толчков залегал на глубине в семь метров. Позже еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 произошли в провинции Газиантеп.Глава МВД добавил, что землетрясение ощущалось в 10 провинциях страны, в том числе в Кахраманмараше, Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре. Дополнительно в Восточном Средиземноморье специалисты позже зафиксировали землетрясение с магнитудой 4,8. Оно затронуло Ливан и Сирию. В последнем случае стихийyое бедствие привело к разрушению нескольких зданий, находящихся в провинции Хама. По предварительным сведениям, в турецкой провинции Османие жертвами стали по меньшей мере пять человек. В провинции Диярбакыр обрушился восьмиэтажный дом. Не менее 16 домов значительно повреждены в провинции Шанлыурфа, где от землестрясения погибли 10 человек.

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Фото и видео: сцсети, Telegram / Mash