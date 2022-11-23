Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 68 человек

Фахреттин Коджа рассказал о количестве пациентов после ситуации на западе страны.

Число пострадавших при землетрясении в западной части Турции возросло до 68 человек. Об этом местным журналистам рассказал местный министр по вопросам здравоохранения Фахреттин Коджа. Специалист добавил, что состояние одного из пациентов медики оценивают как тяжелое. Напомним, что магнитуда данного природного явления составило шесть баллов. Об этом страну проинформировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр находился в 14 километрах в юго-восточном направлении от города Дюздже, располагался на глубине в шесть километров. По предварительным сведениям никто не погиб. Подземные толчки зафиксировались в регионе в 01:08 по местному времени (в 04:08 по московскому времени). В настоящее время занятия в учебных заведениях региона приостановлены.

Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 162 человек.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

