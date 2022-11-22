Большинство из числа погибших были детьми.

Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 162 человек. Об этом сообщил телеканал Kompas TV со ссылкой на губернатора Западной Явы Ридвана Камила.

Инцидент произошел 21 ноября в округе Чианджур. По словам Камила, большинство из числа погибших были детьми. Еще 326 человек получили ранения. Из провинции эвакуировали около 14 тысяч человек.

Также сообщается, что процент повреждения зданий варьируется от 60 до 100%.

Ранее мы сообщали, что на Тайване произошло серьезное землетрясение магнитудой 7,2.

Видео: YouTube / Natural Disaster Live