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СМИ: взрыв прогремел в пригороде или на окраине Киева

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы в городе раздаются на территории промышленной зоны на участке, находящемся на балансе области.

Сильный взрыв прогремел в пригороде или на окраине украинской столицы - Киева. Соответствующее заявление сделали местные жители. Они опубликовали в социальных сетях кадры с последствиями инцидента. Дополнительно о происшествии рассказали авторы Telegram-канала "Страна". Журналисты разместили фотографии и видеозаписи, на которых видно черные столбы дыма. На текущий момент в Киеве и Киевкой области региональными властями не объявлялась воздушная тревога. Официальных комментариев от администрации по поводу данной ситуации пока что не поступало.

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Фото и видео: соцсети

Теги: взрыв, виталий кличко, воздушная тревога, киев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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