В Донецке сдетонировал кассетный снаряд, погибли три человека

Трагедия произошла в Киевском районе города.

Количество погибших мирных жителей в результате детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Киевском районе города Донецка увеличилось до трех человек. Соответствующее заявление сделали представители Совместного центра по контролю и координации в Донецкой народной республике. Видеозапись с места событий размещена журналистами "РИА Новостей" в социальных сетях.

Фиксация последствий детонации... по улице Тренева, 3 "в" в Киевском районе Донецка. В результате подрыва погибли трое сотрудников коммунального предприятия - мужчины 1998, 1996 и 1998 года рождения, еще один сотрудник: мужчина 1971 года рождения - ранен. пост администрации в ТГ-канале

Напомним, что ранее было известно о том, что двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, стали жертвами трагедии в Киевском районе города. Они погибли в результате подрыва взрывоопасного предмета. По предварительным данным, произошла детонация неразорвавшегося кассетного снаряда Вооруженных сил Украины. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, то местные коммунальщики в момент взрыва занимались ремонтом теплотрассы. Сам взрыв произошел в оживлённом месте, вблизи от торгового центра "Донецк-Сити".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости