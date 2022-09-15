СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II упал в обморок стражник

В Вестминстерском дворце начались общественные прощания с королевой Великобритании.

СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II упал в обморок королевский стражник. Соответствующее заявление сделали британские журналисты из местного издания The Daily Mail. Инцидент зафиксирован на территории Вестминстерского дворца 14 сентября. В среду там началось прощание с монархом. Перед падением стражника он ненадолго спускался с трибуны. После молодой человек вернулся на место вместе с другим военнослужащим, который должен был встать на его место.

Стражник упал в обморок с трибуны во время дежурства рядом с гробом королевы. сообщение издания

Траурная публичная церемония продлится несколько дней. Мероприятия завершатся в 06:30 утра по местному времени (в 08:30 утра во времени Москвы) в понедельник, 19 сентября. Уже в 11 часов (в 13 часов дня по московскому времени) запланированы похороны. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве.

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Фото и видео: The Daily Mail