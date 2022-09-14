СМИ: новый король Британии выругался из-за ручки

Карл III не справился с подтекшими чернилами.

Новый король Великобритании Карл III вышел из себя из-за испачкавшей его ручки. Монарх выругался в тот момент, когда производил запись гостей замка Хиллсборо. Этот дом является официальной резиденцией, он располагается в Северной Ирландии. Соответствующее видео по социальным сетях распространил местный телеканал Sky News. На ролике показано, как по ошибке Карл III сначала указывает не ту дату. Далее политик делает исправление. Ему пришлось уточнить день у своего помощника. Далее монарх замечает, что испачкался в чернилах.

О господи, ненавижу это… Я не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз. Карл III, король Великобритании

Он передал ручку помощникам, которую тут же забрали "опасный предмет". Ранее Карла III официально провозгласили королем Австралии.

Фото и видео: Sky News