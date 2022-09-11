Карла III официально провозгласили королем Австралии

Он сменил на этом посту свою мать Елизавету II.

Короля Великобритании Карла III официально провозгласили новым правящим монархом Австралии. Об этом сообщает телеканал SBS.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на церемонии в здании парламента в Канберре. Карл III сменил на этом посту свою мать королеву Елизавету II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Документ о его провозглашении также подписал генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли.

Ранее мы сообщали, что Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании.

Видео: YouTube / ABC News (Australia)