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Карла III официально провозгласили королем Австралии

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Он сменил на этом посту свою мать Елизавету II.

Короля Великобритании Карла III официально провозгласили новым правящим монархом Австралии. Об этом сообщает телеканал SBS.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на церемонии в здании парламента в Канберре. Карл III сменил на этом посту свою мать королеву Елизавету II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Документ о его провозглашении также подписал генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли.

Ранее мы сообщали, что Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании.

Видео: YouTube / ABC News (Australia)

 

Теги: карл iii, король австралии, король великобритании
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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