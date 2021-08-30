Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании

Церемония коронации началась в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

Карл III официально провозглашен королем Великобритании. Церемония коронации нового монарха началась в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

Прокламацию о его официальном провозглашении подписал ряд высокопоставленных лиц. Свои подписи поставили принц Уильям, премьер-министр страны Лиз Тразз, лорд-председатель совета престолонаследия Пенни Мордонт и другие.

Отметим, что церемония коронации Карла III проходит в две части. На ней присутствуют пять бывших премьер-министров Великобритании

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Видео: YouTube / SkyNews