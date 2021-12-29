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СМИ: видеоконференция лидеров стран ОДКБ может состояться 10 января
Сегодня, 12:11
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: видеоконференция лидеров стран ОДКБ может состояться 10 января

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Однако это пока предварительная информация.

В пресс-службе правительства Армении "РИА Новости" заявили, что предварительно видеоконференция лидеров стран ОДКБ запланирована на понедельник, 10 января.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сказал, что Армения организует заседание Совета коллективной безопасности организации как председатель ОДКБ. Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому лидеру провести видеоконференцию лидеров стран ОДКБ из-за сложившейся ситуации в Казахстане.

Ранее мы писали, что российские миротворцы ОДКБ взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане. 

Фото: Telegram/SHOT  

Теги: видеоконференция лидеров стран одкб, протесты в казахстане
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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