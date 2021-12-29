СМИ: видеоконференция лидеров стран ОДКБ может состояться 10 января

Однако это пока предварительная информация.

В пресс-службе правительства Армении "РИА Новости" заявили, что предварительно видеоконференция лидеров стран ОДКБ запланирована на понедельник, 10 января.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сказал, что Армения организует заседание Совета коллективной безопасности организации как председатель ОДКБ. Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому лидеру провести видеоконференцию лидеров стран ОДКБ из-за сложившейся ситуации в Казахстане.

Ранее мы писали, что российские миротворцы ОДКБ взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане.

Фото: Telegram/SHOT