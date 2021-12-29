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Российские миротворцы ОДКБ взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане

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Охраняют такие объекты десантники.

В Казахстане к охране жизненно важных объектов приступили российские десантники из состава миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщает Минобороны.

В сообщении говорится, что из аэродромов на территории РФ была осуществлена переброска миротворцев самолетами военно-транспортной авиации. В Казахстане военнослужащие приступили к выполнению поставленных перед ними задач.

Десантникам было поручено охранять жизненно важные объекты.

Ранее мы писали, что в МВД Казахстана не подтвердили информацию о боях в пригороде Алма-Аты. 

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: массовые беспорядки в казахстане, протесты в казахстане, российские миротворцы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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