Российские миротворцы ОДКБ взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане

Охраняют такие объекты десантники.

В Казахстане к охране жизненно важных объектов приступили российские десантники из состава миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщает Минобороны.

В сообщении говорится, что из аэродромов на территории РФ была осуществлена переброска миротворцев самолетами военно-транспортной авиации. В Казахстане военнослужащие приступили к выполнению поставленных перед ними задач.

Десантникам было поручено охранять жизненно важные объекты.

Ранее мы писали, что в МВД Казахстана не подтвердили информацию о боях в пригороде Алма-Аты.

Видео: Telegram / РИА Новости