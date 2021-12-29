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В МВД Казахстана не подтвердили информацию о боях в пригороде Алма-Аты
Сегодня, 9:28
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В МВД Казахстана не подтвердили информацию о боях в пригороде Алма-Аты

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Сообщалось, что бои шли в районе поселка Райымбек.

МВД Казахстана не подтвердило информацию о боях в окрестностях Алма-Аты. Об этом пишет Sputnik Казахстан у себя в Telegram.

Ранее в СМИ появилась информация, что бои идут в районе поселка Райымбек, вдоль трассы Алма-Ата - Бишкек. Однако в МВД данную информацию не подтвердили.

Ранее мы писали, что при попытке перейти через границу в Казахстане задержали около 300 человек. Сообщется, что у этих людей было изъято оружие, а также сотовые телефоны и крпуные суммы денег и в отечественной и иностранной валюте.  

Фото: Telegram/SHOT 

Теги: массовые беспорядки в казахстане, протесты в казахстане
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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