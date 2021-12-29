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Лавров: миротворцы ОДКБ помогли справиться с террористической угрозой в Казахстане

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13 января из Казахстана постепенно стали выводить миротворческие силы ОДКБ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что миротворцы ОДКБ помогли справиться с террористической угрозой в Казахстане. Напомним, что президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи в связи с начавшимися беспорядками.

Лавров подчеркнул, что террористическая угроза возникла в Казахстане не без влияния извне.

Безусловно, мы самым внимательным образом занимались дипломатической поддержкой.

Сергей Лавров, глава МИД России 

Напомним, что 6 января 2022 года Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение для стабилизации обстановки направить в Казахстан на ограниченный срок Коллективные миротворческие силы. В результате были направлены подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. При этом 13 января из Казахстана постепенно стали выводить миротворческие силы ОДКБ. Этот процесс займет примерно несколько недель. 

Сергей Лавров также заявил, что в ближайшее время НАТО может начать наращивать силы у границ России. 

Видео: МИД России 

Теги: массовые беспорядки в казахстане, миротворцы одкб в казахстане, протесты в казахстане, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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