Путин заявил, что у протестующих и вооруженных участников беспорядков в Казахстане были разные цели

В настоящее время идет вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана.

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу заявил, что у протестующих и вооруженных участников беспорядков в Казахстане были разные цели.

Разумеется, что - я уже об этом говорил - те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооруженными силами, окружая их в местах дислокации, - это совсем разные люди и у них разные цели. Владимир Путин, президент России

Во время встречи с министром Путин также заявил, что миротворческие силы ОДКБ выполнили свою задачу в Казахстане. Так, под контроль были взяты все жизненно важные объекты, а также удалось высвободить большое число военнослужащих для проведения специальных операций внутри страны.

Видео: YouTube / Россия 24