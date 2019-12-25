СМИ: вертолет Ми-28НМ получит сопоставимую с бомбардировщиками ударную мощь

Российский боевой вертолет Ми-28НМ сможет нести до четырех дальнобойных крылатых ракет, что позволит довести его ударную мощь до бомбардировщиков. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.
По данным СМИ, в настоящее время проводятся испытания ракет "изделие 305", максимальная дальность применения которых составит 100 километров. Они предназначены для нанесения высокоточного удара по КП противника, а также по объектам инфраструктуры, оружейным складам и войскам противника.
Возможность нести сразу четыре крылатые ракеты ставит Ми-28НМ по типу поражаемых целей на один уровень с фронтовыми бомбардировщиками.
из сообщения источника "РИА Новости"
Собеседник агентства отметил, что в настоящее время подобного вооружения не имеет в своем арсенале ни один другой вертолет в мире.
Ранее российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем.
Фото: "Ростех"
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