СМИ: вертолет Ми-28НМ получит сопоставимую с бомбардировщиками ударную мощь

Он сможет нести до четырех дальнобойных крылатых ракет.

Российский боевой вертолет Ми-28НМ сможет нести до четырех дальнобойных крылатых ракет, что позволит довести его ударную мощь до бомбардировщиков. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

По данным СМИ, в настоящее время проводятся испытания ракет "изделие 305", максимальная дальность применения которых составит 100 километров. Они предназначены для нанесения высокоточного удара по КП противника, а также по объектам инфраструктуры, оружейным складам и войскам противника.

Возможность нести сразу четыре крылатые ракеты ставит Ми-28НМ по типу поражаемых целей на один уровень с фронтовыми бомбардировщиками. из сообщения источника "РИА Новости"

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время подобного вооружения не имеет в своем арсенале ни один другой вертолет в мире.

Ранее российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем.

Фото: "Ростех"