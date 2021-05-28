Вертолет посадил самолет на территории военного госпиталя в Гатчине

Жители Пушкина стали свидетелями полета Ми-26 с необычным грузом.

Пресс-служба Западного военного округа разместила на своем сайте видео перевозки истребителя Су-27 транспортным вертолетом Ми-26. Переброска списанного самолета из Псковской области в город Пушкин Ленинградской области проводилась летчиками Ленинградской армии ВВС при поддержке сил ПВО Западного военного округа.

Закрепленный на тросах внешней подвески транспортного вертолета истребитель пролетел более трехсот километров по специально построенному в обход населенных пунктов маршруту и приземлился на территории военно-клинического госпиталя в Гатчине. После приземления Су-27 получил новый бортовой номер почетного экспоната. Во время полета, проходившего на высоте 150-200 метров и на скорости 100-150 километров в час экипаж отработал контроль аэродинамических колебаний груза в воздухе, в том числе с помощью специальных бортовых камер, установленных для обеспечения безопасности подобных операций.

Ранее сообщалось, что российский ударный вертолет Ми-28НМ получил ракетное оружие нового поколения.