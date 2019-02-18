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СМИ: в Турции произошел пожар на фабрике по производству ракет

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Сведения о причинах инциента устанавливаются.

СМИ: в Турции произошел пожар на фабрике по производству ракет и боевых снарядов. Инцидент зафиксирован вблизи столицы, на предприятии, которое принадлежит местному оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ. Сведения об этом распространили журналисты из информационного издания  Ihlas. Известно, что пострадавшая территория находится в  районе Эльмадаг в холмистой местности далеко от жилых кварталов. Очевидцы слышали звук взрыва перед тем, как появились дым и возгорание. На место происшествия были направлены пожарная службы и медицинский персонал. О причинах происшествия и возможных пострадавших на текущий момент информации нет. 

Жителю Омской улицы оторвало руку во время поджога дымовой шашки.

Фото и видео: Ihlas

Теги: анкара, взрыв, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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