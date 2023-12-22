СМИ: в Техасе машина врезалась в медцентр, погиб человек

Причины ДТП устанавливаются полицией.

Один человек погиб и еще 10 пострадали в американском штате Техас после того, как автомобиль столкнулся с медицинским центром Сент-Дэвид. Автомобиль врезался в ту часть помещения, где располагался пункт скорой помощи. Инцидент произошел в северной части города Остин, вечером, 13 февраля по местному времени. Об этом рассказывает информационное агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на данные от местных властей. По предварительным сведениям, данная авария не являлась умышленной.

Один человек погиб и 10 пострадали после того, как машина врезалась в пункт экстренной помощи в Остине, Техас. заявление СМИ

Пострадавшая в ДТП со школьным автобусом в Псковской области доставлена на лечение в Петербург.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США