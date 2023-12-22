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Пострадавшая в ДТП со школьным автобусом в Псковской области доставлена на лечение в Петербург
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Пострадавшая в ДТП со школьным автобусом в Псковской области доставлена на лечение в Петербург

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Школьнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и травму глаза.

В клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) 13 февраля доставили 17-летнюю десятиклассницу, которая пострадала в ДТП с участием школьного автобуса на трассе Р23 "Псков". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Школьнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и травму глаза, рассказал главный врач клиники СПбГПМУ Виталий Резник. Псковским медикам удалось стабилизировать состояние девочки-подростка. 

В ближайшее время мы проведем весь комплекс необходимых диагностических мероприятий, компьютерную томографию, лабораторные исследования и примем решение о необходимости хирургического лечения.

Виталий Резник, главный врач клиники СПбГПМУ

На автодороге "Псков" в Псковской области накануне произошла авария: столкнулись грузовой автомобиль и школьный автобус. В нем находились 23 человека, включая учеников 10 класса и учителей. 

Ранее на Piter.TV: в Центре Алмазова впервые в мире применили монотерапию для лечения колита у ребенка.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп со школьным автобусом, спбгпму
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости России,

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