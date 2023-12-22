В СПбГПМУ вновь заявили, что введение платных отработок за прогулы не планируется

Глеб Кондратьев и Дмитрий Иванов повторно подчеркнули, что студентам не стоит вестись на провокации, никаких документов о платной отработке и пересдаче нет.

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (СПбГПМУ) состоялась рабочая встреча председателя профкома студентов Глеба Кондратьева и ректора Дмитрия Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе вуза 31 марта.

В ходе беседы отметили, что Педиатрический университет готовится к сессии и приемной кампании, работа и учебный процесс ведутся стабильно. Глеб Кондратьев и Дмитрий Иванов повторно подчеркнули, что студентам не стоит вестись на провокации, никаких документов о платной отработке и пересдаче нет.

Напомним, информация о введении платных отработок за прогулы в СПбГПМУ появилась 28 марта. В тот же день "слухи" прокомментировали в пресс-службе учебного заведения, отметив, что положение об отработках не утверждено, а документ находится на стадии согласования.

В прокуратуру Петербурга обращение о проверке ситуации в вузе направил депутат городского Законодательного Собрания (ЗакСа) Борис Вишневский*.

Фото: пресс-служба СПбГПМУ

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