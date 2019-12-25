СМИ: в России разрабатывают программу по вживлению чипов в мозг

Правительство России ведет разработку федеральной программы под названием "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы" , которая касается развития технологий нейроинтерфейсов. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы РАН Александра Сергеева президенту РФ Владимиру Путину.
Согласно имеющимся данным, в настоящее время разрабатывается набор аппаратных комплексов, которые помогут управлять рядом внешних устройств напрямую с помощью мозговых сигналов. Разработчики заявляют, что управление может осуществляться как с близкого, так и с дальнего расстояния.
Предполагается, что данные технологии позволят специалистам осуществлять свою деятельность в различных условиях, включая работу в космическом пространстве или в областях с высоким уровнем радиации. В настоящее время проект находится в начальной стадии проработки.
Стоимость программы оценивается в 54 миллиарда рублей. Данные средства будут выделены из нескольких национальных проектов.
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Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
К тому времени с России все свалят или передохнут.
Я против вживления в мозг непонятной фигни. Как и не верю вакцинацию.