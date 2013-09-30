«Яндекс» запустил сервис «Балабоба», который допишет любой текст

Нейросеть училась дописывать тексты с помощью страниц «Википедии», новостных статей, книг и так дале

Компания "Яндекс" запустила новый сервис "Балабоба", который использует ИИ на основе языковой модели Yet another Language Model (YaLM). Сервис может генерировать каждое последующее слово в предложении.

Эта языковая модель также используется, чтобы голосовой помощник "Алиса" мог формировать ответы в поисковике.

Отмечается, что нейросеть "училась" с помощью книг, новостных статей, социальных сетей, страниц "Википедии" и других материалов. "Яндекс" предупреждает, что пользователи должны помнить об ответственности за недостоверную информацию.

Фото: Вконтактет / Яндекс