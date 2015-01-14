Искусственный интеллект поможет петербургским онкологам в диагностике

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова внедряет в практику систему, основанную на технологии искусственного интеллекта. Она поможет ставить диагнозы в 10 раз быстрее.

Систему разработал петербургский медицинский стартап ОneCell. Согласна ей, искусственный интеллект будет анализировать гистологические микропрепараты, то есть образцы опухолевых клеток.

По словам экспертов, процесс исследование микропрепаратов в России до сих пор является полностью аналоговым, иными словами, это долгий и кропотливый ручной труд. Искусственный интеллект же поможет экспертам в разы увеличить скорость постановки диагноза.

Сейчас на базе архива НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова проходит обучение ИИ. На данный момент оцифровано и используется 100 тысяч микропрепаратов, к 2023 году эта цифра достигнет 1 миллиона, сообщили Piter.tv в пресс-службе центра. Всего в базе Центра 10 миллионов образцов (гистологических стекол).

Ранее стало известно, что власти Петербурга поддержат пять научных центров и три технологические долины.

Фото: Piter.tv