"Фонтанка": в Петербурге могут открыть торговые центры и кафе на следующей неделе

Данный момент в Смольном пока обсуждают.

На следующей неделе в Петербурге могут открыть торговые центры и точки общепита с внутренними помещениями. Как сообщила 20 июля "Фонтанка", данные послабления активно обсуждают в Смольном, где готовят новую редакцию постановления об ограничениях по коронавирусу.

Отмечается, что если торговые комплексы и откроются, то в них не будут работать фуд-корты и проводиться различные развлекательные мероприятия. Кинотеатры, расположенные в ТЦ, также пока могут не ждать зрителей. Источник "Фонтанки" напомнил, что кинотеатры не открылись даже в Москве, поэтому Петербургу до просмотров фильмов далеко.

Действующие на данный момент ограничения предусматривают вынужденный "отпуск" торговых центров и кафе, за исключением летних веранд, вплоть до 26 июля. Владельцы простаивающих ТЦ пожаловались вышестоящим лицам на запрет работать и подчеркнули, что могут организовать безопасный шопинг для посетителей.

Ранее мы писали, что российских зрителей хотят вернуть в кинотеатры.

Фото: pixabay