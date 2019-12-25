Владельцы ТЦ в Петербурге пожаловались Путину на действия Смольного

Торговые центры в городе закрыты с марта и до сих пор не ясно, когда их смогут открыть.

Владельцы крупнейших торговых центров Петербурга написали президенту Владимиру Путину коллективное письмо, в котором пожаловались на действия Смольного. Обращение к главе государства опубликовал на своей странице в Facebook совладелец Fort Group Максим Левченко.

Авторы коллективной жалобы недовольны, что торговые центры в городе на Неве закрыты с марта и до сих пор не ясно, когда их смогут открыть. При этом 6 июля в Петербурге возобновилась работа бассейнов и музеев, открылись летние кафе, метрополитен вернулся к прежнему графику.

"Понять логику Смольного становится все труднее. Особенно на контрасте с поведением мэрии Москвы, где открылось практически все, что было закрыто на время пандемии", - написали авторы жалобы.

Под письмом свои подписи поставили представители Fort Group, Адаманта, ТРЦ "Галерея", ТРК "ЛЕТО", ТРК "Международный", ТК "Балтийский", ТРК "Балкания-Нова", УК Максимум, ТК "Варшавский экспресс", ТК "Атмосфера", ТК "Меркурий", ТРК "Питер Радуга", ТРК "Заневский каскад", ТРК "Охта Молл" и ТРК "Жемчужная Плаза".

"Наша отрасль не признана пострадавшей, мы и не просим о помощи, просим об одном – разрешите нам работать", - просят владельцы ТК.

Авторы письма заявили, что готовы обеспечить безопасность посетителей и персонала не хуже, чем это делают, например, строительные гипермаркеты. Владельцы ТК подчеркнули, что в отличие от многих других предприятий, они обладают современными системами вентиляции и обеззараживания воздуха, централизованной организацией, а также площадями для рассредоточения посетителей.

В заключении они добавили, что неоднократные обращения представителей бизнес-сообщества к губернатору Александру Беглову услышаны не были. "Остается апеллировать только к Вам как к главе государства, отвечающему, в том числе, и за благополучие родного города. Просим поддержать и разрешить нам работать!" – попросили Путина предприниматели.

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