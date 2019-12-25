Российских зрителей хотят вернуть в кинотеатры

Участие в проекте примут крупнейшие медиахолдинги и телеканалы, а также известные актеры, режиссеры и продюсеры.

В России запускают кампанию #идемвкино, цель которой вернуть зрителей в кинотеатры после пяти месяцев карантина. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на пресс-релиз киносетей, дистрибуторов и продюсеров.

В рамках проекта планируется выпустить видеоролики, организовать флешмобы и запустить платформу о единых стандартах безопасности идемвкино.рф. В кампании примут участие крупнейшие медиахолдинги и телеканалы, в их числе "Первый канал", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа", ВГТРК и др.

Также возвращать зрителей в кино будут известные актеры, режиссеры, продюсеры, которые расскажут о самом запоминающемся для них посещении кинотеатра. Среди участников: Елизавета Боярская, Сергей Бурунов, Данила Козловский, Ирина Горбачева, Рената Литвинова, Александр Петров и др.

Из-за пандемии коронавируса кинотеатры в России закрылись еще в марте. В 11 регионах РФ, в числе которых Крым, Чукотский АО, Мурманская область, кинопоказ уже возобновлен. В Москве, а это главный для кинопроката регион, кинотеатры откроются только 1 августа. Когда будет запущен кинопоказ в других регионах страны, будет зависеть от решения местных властей.

Ранее клип Little Big стал самым просматриваемым на YouTube "Евровидения".

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