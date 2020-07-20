Клип Little Big стал самым просматриваемым на YouTube "Евровидения"

С момента публикации он набрал более 134 млн просмотров.

Клип петербургской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале "Евровидения". С момента публикации он набрал более 134 млн просмотров.

"Заслуженно!" – гласит один из самых популярных комментариев пользователей интернета.

Стоит отметить, что клип Little Big обогнал по просмотрам предыдущего лидера – видео на песню Toy израильской певицы Нетты Барзилай, с которой певица одержала победу на "Евровидении-2018". В настоящий момент ее клип набрал на официальном YouTube-канале музыкального конкурса более 40 млн просмотров.

Группа Little Big должна была представлять Россию на "Евровидении" в этом году, однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. Выступит ли коллектив из Петербурга на "Евровидении-2021", пока не известно.

Ранее мы писали, что музыкантам Little Big грозит уголовное дело за плагиат.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest