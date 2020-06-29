В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что музыкантам Little Big грозит уголовное дело за плагиат. Об этом заявил эксперт по авторскому праву Евгений Тарло.
Как оказалось, некоторые пользователи усмотрели в хите "Uno" нотки одной из песен американской группы "The black eyed peas". Напомним, что соответствующую композицию петербургская группа создала специально для участия в "Евровидении".
По словам специалиста, такие совпадения в музыкальной индустрии частое явление. Однако в некоторых случаях музыкантам может грозить даже уголовное наказание.
Ранее мы сообщали о том, что Blackpink побили исторический рекорд BTS на YouTube.
Видео:Little Big/YouTube
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