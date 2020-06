Blackpink побили исторический рекорд BTS на YouTube

В настоящее время клип на песню How You Like That посмотрели более 140 млн раз.

Южнокорейская герл-группа Blackpink, вернувшись после долгого отсутствия, побила рекорд бойбенда BTS на YouTube. Клип девушек на песню How You Like That стал самым успешным камбэком и собрал исторический максимум по просмотрам. С момента публикации ролик посмотрели более 140 млн раз. Когда как у BTS эта цифра составляет более 42 млн просмотров. Стоит отметить, что ожидаемых фанатских разборок не случилось. Поклонники BTS поздравили поклонников Blackpink с официальным возвращением, которое они ждали больше года. В настоящий момент композиция How You Like That заняла лидирующую позицию в чартах iTunes во многих странах. Новый альбом девушки представят в сентябре этого года. Камбэк Blackpink произошел именно в тот день, когда BTS выпустили клип на песню Stay Gold. Многие поклонники групп настаивают на том, что музыканты являются, скорее, друзьями или приятелями, чем соперниками. Однако нахождение в одной музыкальной нише и успех в ней неизбежно приводит к конкуренции. Ранее мы писали, что Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря". Видео: YouTube / BLACKPINK