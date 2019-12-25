Марго Робби сыграет в женской версии "Пиратов Карибского моря"

В этом проекте все главные роли достанутся женщинам.

Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря". Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Этот фильм станет отдельным проектом, не связанным с перезапуском франшизы. Как ожидается, все главные роли достанутся женщинам.

Сценаристом новой версии "Пиратов" станет Кристина Ходсон. Она не хочет, чтобы ее фильм рассматривали как побочный продукт серии фильмов с Джонни Деппом в главной роли. Место продюсера занял Джерри Брукхаймеру, который работал над предыдущими частями цикла.

Детали сюжета пока держатся в секрете. Предположительно, это будет совершенно новая история с новыми героями. Кого именно сыграет Марго Робби в проекте, не раскрывается.

Ранее мы писали, что Роберт Дауни-младший может сыграть в шестой части "Пиратов Карибского моря". Согласно информации инсайдеров, актеру предложили небольшую роль. Также в новом фильме может появиться Джонни Депп. По слухам, Disneу готовы сотрудничать с исполнителем главной роли в предыдущих частях, даже несмотря на его скандальный развод с Эмбер Херд.

Фото: Instagram / margotrobbie