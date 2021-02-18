Беспорядки прошли в Барселоне, Мадриде, Каталонии и Гранаде.

СМИ: в Испании на акциях протеста против ареста рэпера задержали около 48 человек. Об этом рассказали представители местного издания El Periodico. Митингующие требуют освободить музыканта Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Активисты замечены во время беспорядков в центре Барселоны, Мадрида, Каталонии и в Гранаде.

В испанской столице протест начался на центральной площади Пуэрта-дель-Соль. На улицы вышли несколько сотен человек. Затем протестующие начали бросать различные предметы в силовиков и наносить ущерб городскому имуществу. Полиция применила резиновые дубинки для разгона толпы. Издание ABC уточнило, что сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ. В Europa Press сообщается о девяти пострадавших в ходе беспорядков в Мадриде.

В Каталонии беспорядки завершились строительством баррикад, а поджогом мусорных баков.

Глава кабмина Италии высказался за укрепление диалога с Россией.

Видео: YouTube / El Mundo