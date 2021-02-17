Пострадавшими во время протестов считаются 17 человек.

В Испании в результате беспорядков задержали 14 человек. Об этом сообщили местные правоохранительные органы Mossos de Escuadra в собственном Twitter-аккаунте. Они уточнили, что протесты по стране прошли в поддержку местного рэпера Пабло Аселя, арестованного за прославление леворадикального терроризма, а также из-за оскорбления монархии.

Представители скорой помощи уточнили, что во время массовых беспорядков в Барселоне, Льейде, Реусе, Жироне, Вике пострадали 17 человек, восемь из которых пришлось госпитализировать. Их травмы оценены как легкой степени тяжести. Во многих городах демонстранты жгли мусорные контейнеры, переворачивали мопеды и кидали в представителей закона различные предметы. Силовики применили резиновые пули и дубинки для разгона толпы. Также протесты прошли в Валенсии.

Напомним, что накануне полиция задержала артиста Аселя. В 2015 году его приговорили к условному сроку заключения на два года, но в 2018 году вынесли новый приговор. По постановлению суда, испанец в 64 постах в соцсети говорил клевету в адрес монархии. Также в одной из его композиций на YouTube были допущены высказывания, прославляющие терроризм.

Полиция Каталонии задержала осужденного рэпера, забаррикадировавшегося в университете.

Видео: Youtube/fabriq, Storyful Rights Management